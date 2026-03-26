「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は本拠地でのエンゼルス戦に「１番・指名打者」で出場し、５打数２安打だった。２試合連続の複数安打で、６月の月間打率は・４８０と好調をキープ。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）はナ・リーグトップに浮上した。チームは５−１３で大敗を喫した。耳に心地よい打球音。時速１８０キロの弾丸が二塁手のグラブの先を抜けた。２点を追う三回