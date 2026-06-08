国立病院機構が運営する北海道医療センターと北海道がんセンター（いずれも札幌市）は８日、業者に処分を委託していたハードディスク（ＨＤＤ）がインターネットオークションに転売され、入院患者ら最大５１万人分の氏名や疾患名などが流出した疑いがあると発表した。現時点で不正利用は確認されていないという。発表によると、破砕処理を受託した石狩市の産業廃棄物処理業「リプロワーク」が、再資源化向けのものと混在させた