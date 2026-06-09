浦和希コメント＆“ブルーロックの日” スペシャルムービーも公開テレビアニメ『ブルーロック』第3期のタイトルが『ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ』に決定したことが発表された。あわせて、潔世一（cv.浦和希）とミヒャエル・カイザー（cv.宮野真守）を描いた超ティザービジュアルと、2人の新キャラクタービジュアル＆紹介文が解禁されたほか、きょう9日が“ブルーロックの日”（2026年6月9日）ということで、“ブルーロ