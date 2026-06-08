東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が展開する人気YouTubeシリーズ「芳根京子の〈生〉旅」が、チャンネル登録者数100万人を突破した。これを記念し、特別動画の公開に加え、「〈生〉旅」オリジナルTシャツが当たるプレゼント企画を実施している。 ■“ありのまま”の旅が多くのファンを魅了「芳根京子の〈生〉旅」は、芳根京子さんがVlogカメラを片手に東日本各地を巡り、その土地の魅力や出会いを等身大で伝える旅動画シリーズだ