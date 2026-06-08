おならと一緒に下痢が出るときに食べてはいけないものやおすすめの食べ物はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が症状があるときの食事について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「おならと一緒に下痢が出る」原因はご存知ですか？男女別に医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：関口 雅則（医師） 浜松医科大学医学部を卒業後、初期臨