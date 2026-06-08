司法解剖の費用は誰が負担し、いくら支払われるのか。その知られざる仕組みの裏で、解剖結果は事件の結論を大きく左右する。場合によっては「人を轢いても罪に問われない」判断につながることもある。 【画像】『法医学教授が教えている 死体の授業』 『法医学教授が教えている 死体の授業』から一部を抜粋、編集し、法医学の現場から見えるお金と真実の関係に迫る。 死体の「解剖料」はどこから、いくら払われるのか？ 司法解