◇練習試合日本2−1U-19日本（2026年6月7日）11日（日本時間12日）開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表は7日、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表と完全非公開で練習試合（35分×4本）を行い、2―1で勝利して事前合宿を打ち上げた。DF冨安健洋（27）のアシストからFW塩貝健人（21）にA代表“1号”が生まれ、攻守の切り札が結果を残した。2、4本目終了後にはPK戦を実施して1勝1敗。8日にベースキャンプ地の米テネシー州ナッ