キュラソー代表のバスが話題2026年FIFAワールドカップ（W杯）へ初出場するキュラソー代表が、大会を前に思わぬ形で注目を集めている。海外メディア「Haberler.com」は、同代表が使用するチームバスが「センセーションを巻き起こした」と報じた。歴史的な快挙を成し遂げてW杯の舞台に臨むキュラソー代表だが、現在注目されているのはフットボールの内容ではないという。現地で手配されたチームバスがスクールバスの中古のような