日本時間の2026年6月9日(火)午前2時からAppleの年次開発者会議「WWDC26」が開催され、基調講演が同日同時にApple Developerアプリ・Appleの公式サイト・YouTubeチャンネルでライブ配信されます。iOSiPadOS、macOS、watchOS、tvOS、visionOSのメジャーアップデート内容が明らかにされるWWDC26では、AIエージェント型のSiriApp StoreへのAIエージェント統合、Image Playgroundのアップデート、Apple Walletのアップデートなどが