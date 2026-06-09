男性3人組ムード歌謡「純烈」の白川裕二郎（49）が2027年3月31日限りでグループを卒業する。8日、正午にファンクラブに向けて発表。その後、都内で行われた記者会見で約20年にわたる活動を「青春でした」と涙ながらに語った。白川の卒業に伴い、新メンバー3人と弟分グループ「モナキ」に次ぐ新グループも視野に入れたオーディションの開催も発表した。笑いあふれる1時間超の会見。だが小6で父を亡くし母子家庭で育った白川が、