フリーマーケットアプリ大手のメルカリは８日、アプリ上で計１５種類の暗号資産（仮想通貨）の取引が可能になったと発表した。物品を売却して得られた資金を元手に、「ビットコイン」や「イーサリアム」、「ドージコイン」などをアプリ上から購入できる。メルカリは２０２３年に暗号資産の取引サービスを開始した。国内の暗号資産口座数は約１４００万に上るが、このうちメルカリの口座が約４００万で、３割を占める。暗号資産