仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は6日、中国が米国の半導体制裁を回避するためこれまでと異なる異例の戦略を取っていると報じた。記事は、「中国の半導体産業は米国の制裁強化を受ける中でも独自の発展を続けている」と指摘し、仏誌レクスプレスに掲載された仏不動産テック企業ストナルのロバン・リヴァトンCEOによる経済コラムを紹介した。同氏は米国の制裁下にある中国にとって重要なのは最先