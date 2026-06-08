6月28日まで、渋谷区の國學院大學博物館で開催されている特別展『日本・ベルギー修好160周年記念展示 -美と知の交流の軌跡-』に、秋篠宮ご一家がそれぞれ足を運ばれた。【写真】2日違いで“リンクコーデ”をしていた秋篠宮さまと悠仁さま、紀子さまと佳子さま佳子さまと悠仁さまの衣装がちぐはぐしている印象が…「1866年に日本とベルギーが修好通商航海条約を結んでから、今年で160年。これを記念した同展は、両国の“美と知の