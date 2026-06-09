◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦国際武道大３―５東日本国際大（８日・神宮）逸材の実力を見定めるスカウトたちの眼差しは熱く、多忙な中にも喜びが感じられる。大学日本一を決める戦い「第７５回全日本大学野球選手権記念大会」が９日、神宮と東京ドームで開幕した。初日のこの日、行われたのは神宮３試合、東京ドーム４試合の計７試合。普段は全国各地の担当エリア内を駆け巡るスカウトた