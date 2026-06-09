春田 うぱこさんの、小1の娘が下校中に遭遇したトラブルについて描いた漫画が、インスタグラムで話題となっています。【漫画】本編を読む友達と下校しているとき、信号待ちで止まった車の運転席から、突然手が出てきました。その手にはスマホが握られていて…という内容で、読者からは「怖いですね！」「ちゃんと対応できて、えらい！」などの声が上がっています。「これはおかしい」小学生が取った“とっさの行動”春田 う