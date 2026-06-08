「今はのり弁か鮭弁当ならOKで、幕内弁当はNG。段々とロケ弁当のクオリティは下がっていて、1食550円前後を目標にされている撮影現場がほとんどなのです」そう話すのはフジテレビに近い制作関係者だ。今年5月にフジ・メディア・ホールディングスが発表した‘26年3月期決算は、本業のもうけを示す営業損益が87億円の赤字となった。営業赤字は、認定放送持ち株会社に移行した’08年以降、初めてのことだ。経営悪化の大きな原因は、‘