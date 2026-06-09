最近とても気になるジョッキーがいる。デビュー２年目の田山旺佑騎手（１９）＝栗東・新谷。人気薄が飛んできた！と思ったら、かなりの確率で手綱を取っている。先月の栗東Ｓでは８番人気のタガノミストで逃げ切りＶ。馬の強みを生かした堂々としたレースぶりで見事勝利へ導いた。条件戦だけでなくオープンでも“田山”の名前を目にすることが増えてきた。ルーキーイヤーの昨年はＪＲＡ１６勝を記録した。新人では唯一夏の小倉