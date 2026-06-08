「インド料理店」の減少インド料理店が減少傾向を見せ始め、不動産サイトには「カレー店居抜き物件」の案内が溢れている。原因は昨年10月から始まった「経営・管理ビザ」の厳格化だ。ビザの許可基準となる資本金が500万円から3000万円に引き上げられ、経歴、雇用状況、事業計画などが厳しくチェックされる。日本のインド料理店のなかにはネパール人による経営も多く、「インド・ネパール料理店（インネパ）」とも呼ばれる。仲間と