アナウンサーの「退社ラッシュ」が収まらない。華やかな世界の裏側では、思わず気の毒になってしまうほどの艱難辛苦が待ち受けているのだ。【前編を読む】「フォーマットが10年変わっていないことに疑問を抱いた」国山ハセン氏が明かしたTBSの局アナを辞めた理由「NHKだけは入らなくて良かった」NHKの男性アナに限定すれば、さらに過酷な現実が待ち構えているという。「同業の間でも、『NHKだけは入らなくて良かった』とよく話題に