「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）と、ネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」で細木数子さんを演じた女優の戸田恵梨香（37）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。2人が偶然会った時のことを明かした。初対面か？と聞かれた戸田は「今回初めてじゃなくて、2回目なんですよ、実は。レストランで偶然お会いした。撮影