新日本プロレスは上半期の総決算となる１４日大阪城ホール大会の全対戦カードを８日に発表した。この日、新たに発表されたのは３試合だ。ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩは「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」覇者のＹＯＨとのＶ５戦に臨む。ＤＯＵＫＩはＢＯＳＪをボイコットし、事実上の次期挑戦者決定戦リーグ戦としていた。今年４月後楽園大会で挑戦を退けたＹＯＨとの再戦で?神?を自称する実力