「お前また嘘ついたな。本番行為してねえだろ。奥まで挿れてんのか？」──昨年3月5日の夜、売春目的の客待ち"立ちんぼ"が集まる歌舞伎町・大久保公園で女性を叱責する男性の姿があったという。声を荒らげるのは池袋の"昼ガールズバー"の元店長・鈴木麻央耶被告（39）。目の前にいるのは、男から売春を強いられていたというXさん（当時27）だ。【写真】「茶色のファーコートにおかっぱ姿」"美人ガルバ店員”と話題になった鈴木麻央