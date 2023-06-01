北朝鮮を7年ぶりに訪れている中国の習近平国家主席は8日、金正恩総書記と首脳会談を行いました。中朝の友好関係を確認した上で、人的往来や経済など幅広い分野で、交流を拡大していくことで、一致しました。中国外務省によりますと、会談で習主席は「国際情勢がいかに変化しようとも、中朝友好を重視するという確固たる立場は変わらない」と述べたのに対し、金総書記も「中国との関係発展を我が国の最も重要かつ最優先の戦略的事業