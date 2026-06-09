6月3日〜7日にかけての5日間、日本代表は事前合宿地メキシコ・モンテレイでの調整を終え、8日にベースキャンプ地・ナッシュビルに向かった。FIFAワールドカップ2026の初戦オランダ代表戦まで一週間を切り、森保一監督と選手たちはここから一気に仕上げに入っていくはずだ。チームにとって一つ朗報となったのが、約1カ月間実戦から遠ざかっていた鈴木唯人の復帰だろう。ご存じの通り、5月3日のブンデスリーガ第32節フライブルク