職場での窃盗は決して許されないが、それが「食べ物」となると、また違った種類の気味の悪さがある。神奈川県の40代男性（サービス・販売・外食）から、職場で起きた“ペットフード消失事件”と、衝撃の結末が寄せられた。発端は、女性アルバイトから「うちの犬とハムスターのおやつを買って、更衣室のデスクに置いておいたら無くなっていた。ゴミ箱を見たらハムスターのおやつのパッケージが捨てられていた」と相談が寄せられたこ