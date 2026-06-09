先月31日に活動を終了した嵐の相葉雅紀（43）が映画「4アウト―もう一度、プレイボール―」（監督稲垣壮洋、11月6日公開）で主演する。「世界身体障害者野球大会（WDB）」第1回大会実行委員長の長嶋茂雄氏が推薦文を書いた、平山讓氏の小説が原作。身体障がい者野球チーム「東京ブルーサンダース」の創設に関する実話を基にした作品。4年ぶり映画主演の相葉は、社会人野球を戦力外となり、障がい者野球チーム監督として全国身