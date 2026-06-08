女優の戸田恵梨香が８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。６年前に亡くなった父の厳しさを明かす一幕があった。「テレビに対して、いつかこの世界に入ってみたいという夢みたいなものはあった」と話した戸田。ＭＣの上田晋也に「ご家族は何人？」と聞かれると「兄と妹がいて、真ん中の長女です」と返答。「どんなお父様？」と聞かれると「少林寺（拳法）の師範をやっていて」と答え、自身も「