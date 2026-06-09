昨今のマンション価格高騰や物価上昇は、住宅購入検討者の意識や行動にどのような影響を与えているのでしょうか。タカマツハウス株式会社（東京都渋谷区）が実施した「住宅購入の検討の変化」に関する調査によると、マンション購入を検討している人の約4人に1人が「戸建てを検討」していることがわかりました。【調査結果】マンションと比較した際、戸建て住宅のどのような点に魅力を感じますか？調査は、東京都・神奈川県・千葉県