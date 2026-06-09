5月27日、バチカンで記者会見するスペインのサンチェス首相（ロイター＝共同）【マドリード共同】スペインのサンチェス左派政権が与党内の相次ぐ不正疑惑に揺れている。野党はサンチェス首相の辞任や議会の解散を求めるなど攻勢を強める。サンチェス氏はトランプ米大統領を公然と批判し国際社会で存在感が高まっているが、国内では権力基盤が急速に弱体化。「政権が間もなく崩壊するのではないか」（欧州メディア）との臆測も飛