ブルージェイズは8日（日本時間9日）、ジャリエル・ロドリゲス投手（29）をメジャー40人枠から外し、事実上の戦力外のDFAとしたことを発表した。今季の成績は10試合の登板で0勝1敗、防御率7.71。代わりにトーマス・ナンス投手（35）が15日間の負傷者リスト（IL）から復帰した。キューバ出身の同投手は20年から中日でプレー。22年には56試合に登板して45ホールドポイントを記録し、最優秀中継ぎ投手に輝いた。23年3月の第5回ワ