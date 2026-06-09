ラフからのアプローチでチェックすべき3つのライとは 打つ前の「真剣な素振り」でラフの芝の抵抗の強さを必ずチェックしておく グリーン周りからのアプローチの状況は 様々です。花道だけでなく、芝が長く伸びたラフから打つこともよくあります。 ところでラフからのアプローチの場合は、３つのライに当てはめて考えてください。ライとはボールが置かれている状況の意味で、基本的には「ボ