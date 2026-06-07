ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースが連勝で貯金を今季最多となる「１９」に積み上げた。初回の９得点で一気に突き放した中、試合終盤にはベンチで起こった珍騒動が現地中継＆ド軍専門メディアによって取り上げられた。大谷がダグアウト内で手袋を装着して打席の準備を進めようとしていたところだった。地面に視線を落とすと何かを発見して「ビクッ」となった。直後にバットボーイのもとへ近寄