米アップル（Apple）は、iPhone向けの次世代オペレーティングシステム「iOS 27」を提供する。本日から開発者向けベータ版、来月にはパブリックベータ版が提供され、今秋に一般向けに正式リリースされる。 高度なパーソナルAI「Apple Intelligence」と全く新しい「Siri AI」を中核に据えつつ、OSの基本パフォーマンスの大幅な引き上げ、デザインの洗練、そして子どもの安全な利用を支