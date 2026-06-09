世界で初めてテレビの定期放送が始まったのは1936年のイギリスであり、その後アメリカやソ連などでも定期放送が開始され、今日に至るまで世界中で膨大な数のテレビ番組が放送されてきました。その中でも「テレビ史上最高のショット」と語り継がれる映像が、イギリスの科学史家であるジェームズ・バーク氏がBBCのドキュメンタリー番組『Connections』で見せたあるシーンです。The Greatest Shot In Television - YouTubeThe Greates