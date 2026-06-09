暑さが本格化する季節にぴったりな限定メニューが、高倉町珈琲に登場します。2026年6月11日（木）から9月9日（水）までの期間限定で、毎年人気の冷製パスタやスパイシーカレー、さらに夏限定のリコッタパンケーキを販売。爽やかな味わいとほどよい刺激が楽しめるラインアップは、暑い日のお出かけやカフェタイムを特別なひとときにしてくれそうです♡ 夏限定リコッタパンケーキに注目