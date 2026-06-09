推し活やモノ集めなどの趣味は、リフレッシュやモチベーションの向上にもなりますよね。けれどなかには他人を不快にしてしまう“悪趣味”もあるようで……自分では気づかないうちに、巻き込まれていることがあるかもしれません。「他人の悪趣味が原因で嫌な思いをした」という女性、広田文美さん（仮名・30代）にお話を聞きました。◆はじめてできた“自慢のママ友”文美さんは、朝早くから夜遅くまで働きながら子育て中。仕事