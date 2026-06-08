インターネットイニシアティブ（IIJ）は6月8日、海外拠点向けファイアウォール運用管理サービス「IIJ Firewall Management Service（IFMS）」に、クラウド上で仮想ファイアウォールを提供する新メニュー「Cloud」を追加すると発表した。提供開始は7月1日で、まずアジア地域から始め、順次その他の地域へ展開していくとしている。「IFMS Cloud」の利用イメージ「IFMS Cloud」は、ファイアウォールをクラウドサービス（FWaaS）として