病院で担当医師に診察時の録音の許可を求めたら断られた。何の話かというと、ここのところの病院通いに最新のAIレコーダーが大活躍だという話だ。たいていの診察は10分未満で終わるが、長いときには30分近く話しているときもある。いずれにしても、検査の結果がこうだったから、何かがどうのこうのしているから、こうしたほうがいい、ああしたほうがいいというようなアドバイスが続く。そしてその理由も教えてもらえる。ありがたい