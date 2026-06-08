&TEAMのK＆JOが、8日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜後7：00）に出演。青春ソングフェス企画で嵐の「Love so sweet」をカバーした。【写真】かっこいい！嵐「Love so sweet」をカバーした&TEAM K・JOK＆JOは、ファンミーティングで「Love so sweet」を初カバー。その後、イベントの『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭』でも披露していたが、今回、地上波で初披露となった。K＆JOは、それ