あまりに微笑ましい秋田犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破し、「でかっっっっっ」「抱っこではないｗ」「愛おしすぎてつらい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お天気の中、お母さんに抱っこしてもらう秋田犬→サイズ感が…まさかの『自分を子犬と勘違いしている光景』】 甘えん坊の秋田犬 TikTokアカウント「user67591539946243」の投稿主さん