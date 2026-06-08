オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、ミャクミャクと黒ミャクミャクの「ロールお手玉マスコット」を発売する。■商品概要大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「ロールお手玉マスコット」が新登場！・発売日：2026年6月中旬予定・商品：ミャクミャク ロールお手玉マスコット 2種展開（\2,640税込 ）・