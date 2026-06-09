韓国で全国同時地方選挙における投票用紙不足問題を糾弾するデモが続くなか、一部芸能人のSNSにデモへの支援を求めるコメントが書き込まれている。【写真】韓国人1000人が選んだ「史上最悪の大統領」6月8日、女性歌手IUのSNSには、デモ現場への支援を求めるネットユーザーからのコメントが多数寄せられた。ネットユーザーたちは「国民の基本権である参政権が侵害されたのだから、蚕室（チャムシル）と光化門（クァンファムン）のデ