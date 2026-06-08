「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、ミラーレス一眼（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位EOS R50（キヤノン）2位VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）3位Z50II（ニコン）4位EOS R10（キヤノン）5位α6400（ソニー）6位Z 50（ニコン）7位FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）8位α7 V（ソニー）9位VLOGCAM ZV-E10（ソニー）10位OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューション