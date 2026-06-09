■なぜ学校は｢理不尽なルール｣を強要するのか6月に入り、中高生たちの制服もすっかり夏仕様に切り替わる季節となりました。日々服装を整える中で、学校が定める細かすぎる身だしなみのルールに頭を悩ませる親世代は少なくないのではないでしょうか。本稿では、プレジデントオンラインで多くのアクセスを集めた、学校にはびこる“謎ルール”の正体と、その背景にある教育現場の実態に迫る3本の記事を厳選しました。1本目は、ある学