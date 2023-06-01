アップル（Apple）は、日本時間9日未明から開催されている「WWDC26」で、2026年に公開される「iOS 27」のアップデート情報を公開した。アプリの起動速度や写真の転送速度などが高速化されるほか、「iOS 27」にアップデートできる対象のiPhoneも発表された。 高速化や最適化 たとえば、iPhoneやiPadのアプリについては、起動が最大30％高速化された。アプリを開く際に必要なデータの一部を事前に読み込