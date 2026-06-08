滋賀県内で発生した銀行を装ったボイスフィッシング詐欺事件で、芸能事務所代表の男ら4人が逮捕。被害額は県内の企業19社で約3億5000万円。 犯罪収益移転防止法違反などの疑いで逮捕されたのは、大分市の芸能事務所代表・首藤潤容疑者（35）ら4人です。警察によりますと、首藤容疑者は去年11月13～25日ごろ、報酬を受け取る約束で、法人名義の銀行口座の暗証番号などを氏名不詳者に譲渡した疑いがもたれています。また、他