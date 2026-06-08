女子高校生の父親は、内田梨瑚被告を指さしながら訴えました。女子高校生の父親「裁判官、裁判員の皆さま、どうか、あいつを…」おととし、女子高校生を橋から転落させ、殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）。8日の裁判では、意見陳述に女子高校生の父親が出廷。内田被告を指さしながら訴えました。女子高校生の父親「娘はかけがえのない宝物で、私は娘のことが大好きでした。どうか、あいつ（内田被告）を私の娘の望