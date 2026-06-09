お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健（56）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。2021年に83歳で死去した「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんとの思い出を語った。この日は、細木さんの娘で、継承者となった細木かおりさんと、ネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」で細木さんを演じた女優の戸田恵梨香が共演。堀内は細木さんから「番組でさ、“でっかい男は