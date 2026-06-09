俳優、タレントの櫻井翔（44）が8日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。最近購入したという「大きい買い物」の内容を明かし、スタジオを驚かせた。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。最後の対決となった「カケヒキあっち向いてホイ」で、芸人バラエティ軍が「櫻井CHANCE」を使用した。櫻井は「アイドル俳優軍」のリーダーで後輩の「Snow Man」深澤辰哉と対戦。勝負前