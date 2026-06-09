中国・広東省を走る高速鉄道の車内で切符を持たずに無賃乗車をしていた乗客の男性が、乗務員に「逆ギレ」する騒動があった。中国メディアの紅星新聞が6日に伝えた。記事によると、騒動があったのは3日午後7時ごろ、深セン北駅発長沙南駅行きの高速鉄道G6014列車の車内。列車が広州南駅を出発した後、乗務員が検札を行っていたところ、男性の乗客がこれに応じなかったことから言い争いとなった。男性はおよそ70秒間に14回も乗務員を